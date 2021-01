L'apertura del Corriere dello Sport sulla Roma: "Friedkin vuole Allegri"

"Friedkin vuole Allegri" scrive il Corriere dello Sport in apertura parlando della situazione in casa Roma. Il tecnico ex Juve, fermo da un anno e mezzo, potrebbe tornare in pista. Domani sfida decisiva con lo Spezia per l'allenatore Fonseca, sempre più in bilico. La proprietà USA in pressing sul toscano. Acque agitate: la squadra decide di non scendere in campo al mattino, duro confronto con l'allenatore. Intanto colpo dal mercato: Reynolds in arrivo, battuta la Juve.

Coppa Italia - "Colpo Muriqi, Lazio ai quarti": a centro pagina spazio all'altra romana, la Lazio, con la vittoria negli ottavi di finale contro il Parma. In vantaggio con Parolo, biancocelesti raggiunti a pochi minuti dalla fine da Mihaila ma un guizzo nel finale di Muriqi con deviazione del portiere Colombi regala la qualificazione alla squadra di Inzaghi.

La presentazione - "Mario Mandzukic alla Biden: 'Fidatevi e seguitemi'". Pragmatico più che mai il centravanti croato che si presenta con gli slogan del presidente americano: "Sono pronto da subito, altrimenti non avrei rischiato". Theo Hernandez falso positivo.

Effetto Supercoppa - "Ronaldo 30 e lode: 'Tutto è possibile'": dopo l'ennesimo trofeo vinto con i club, Cristiano Ronaldo rilancia la Juventus in chiave Scudetto.

Il colpo - Infine spazio al mercato e all'arrivo del centravanti Kokorin in Italia, con la maglia della Fiorentina. "Kokorin a Firenze, Arnautovic da Sinisa": il russo fa le visite lunedì prossimo con i viola. L'ex Inter un'idea per l'attacco del Bologna.