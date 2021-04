L'apertura del Corriere dello Sport: "Superlega, UEFA alla guerra"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola pone in primo piano la lotta per le posizioni Champions del campionato italiano, titolando: "Cade solo la Juve". Conte e l'Inter si fermano a Napoli, con un pareggio per 1 a 1 che lascia tutti contenti, visto che i nerazzurri mantengono comunque nove punti sul Milan, vittorioso sul Genoa, ed i partenopei accorciano sulla Juventus, quarta in classifica e sconfitta per 1 a 0 dall'Atalanta, che vola al terzo posto.

Superlega, UEFA alla guerra - Taglio alto dedicato alla Superlega, con l'UEFA che minaccia una battaglia legale contro i club che vogliono staccarsi e formare la nuova competizione. Previste importanti ritorsioni economiche e non solo: l'UEFA minaccia esclusioni e salatissime multe.

Salvezza, colpo Toro: Roma ko - Vittoria importantissima in chiave salvezza per il Torino di Davide Nicola, che si impone per 3 a 1 in rimonta sulla Roma e aggancia in classifica Fiorentina e Benevento, tirandole all'interno della lotta per non retrocedere. Cinque le lunghezze che il terzetto mantiene sul Cagliari terzultimo.