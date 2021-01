L'apertura di QS: "Fiorentina all'attacco"

"Fiorentina all'attacco". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna di QS. I viola di Cesare Prandelli saranno impegnati alle 15 contro il Bologna al "Franchi". L'obiettivo sarà di dare continuità al grande successo arrivato prima della pausa sul campo della Juventus e conquistare punti per risalire la classifica.

Stasera la Juve - Il posticipo della domenica sera vedrà la Juventus di Andrea Pirlo scendere in campo contro l'Udinese. I bianconeri vogliono riscattare la brutta sconfitta del 23 dicembre scorso contro la Fiorentina e ritornare all'attacco della vetta della classifica. Questo il titolo: "Anno nuovo, vecchi rebus: Pirlo s'affida a Ronaldo.

Inter-Crotone e Benevento-Milan - Un derby a distanza che può valere il primato. Le milanesi scendono in campo questo pomeriggio per giocarsi la vetta della classifica. I nerazzurri di Conte sfideranno alle 12.30 il Crotone a San Siro mentre i rossoneri di Pioli giocheranno alle 18 a Benevento contro i campani del grande ex Pippo Inzaghi. Questo il titolo in taglio basso: "Tutto di domenica. Inter e Milan, è scudetto-show".