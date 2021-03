L'apertura di Tuttosport con le parole di Llorente: "Da pazzi criticare CR7"

vedi letture

"Da pazzi criticare CR7". L'edizione odierna di Tuttosport apre con le dichiarazioni di Fernando Llorente, che ha avuto modo di soffermarsi sulla sua ex squadra: "La Juve riparta da Morata. A Milik ho consigliato di andare a Torino. Grazie Udinese: sono rinato". Intanto ieri è stato ufficializzato lo slittamento del recupero tra i bianconeri e il Napoli, che si disputerà il prossimo sette aprile.

Milan - "Tutti vogliono super Kessie: Milan, blindalo!", titola il quotidiano in taglio alto. Lo straordinario rendimento dell'ivoriano ha attirato l'attenzione di diversi club importanti: i rossoneri sono dunque chiamati a respingere gli assalti e a blindare il loro centrocampista.

Atalanta - Sempre in taglio alto c'è spazio anche per il successo di ieri della Dea: "Atalanta pronta per il Real: 3-1 allo Spezia". I nerazzurri liquidano nel secondo tempo la squadra di Italiano grazie alla doppietta di Pasalic e a un gran gol di Muriel. Ora la sfida più attesa dell'anno per gli orobici.

Lazio-Torino - "'Lazio-Toro, si giochi'. Lotito va ko", si legge invece di spalla. Il quotidiano fa riferimento alla decisione del giudice sportivo in merito alla gara tra biancocelesti e granata: niente tre a zero a tavolino per il club di Lotito, la partita andrà recuperata.

Inter - "Conte, ansia per Eriksen", si legge poco più in basso. Il danese è alle prese con un'infiammazione al ginocchio ed è in dubbio per il match contro il Torino, in programma domani alle quindici.