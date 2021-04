L'apertura di Tuttosport: "Elkann: Juve, si cambia!". Conferme sul ritorno di Allegri

"Elkann: Juve, si cambia!". Questo il titolo d'apertura scelto dall'edizione odierna di Tuttosport. Il numero uno della Exor si è recato alla Continassa per imprimere una svolta al finale di stagione e programmare il futuro: vertice con Agnelli, riunione con l'area tecnica, confronto con Nedved e Paratici. Possibile un nuovo aumento di capitale, intanto - si apprende - arrivano nuove conferme sul ritorno di Allegri, che ieri era a Torino.

Europa League - "Roma, così no!", si legge invece in taglio alto. I giallorossi crollano nella ripresa all'Old Trafford dopo avere chiuso in vantaggio il primo tempo contro il Manchester United: finisce 6-2, tra errori e sfortuna. Fonseca costretto a cambiare nella prima frazione Veretout, Pau Lopez e Spinazzola, usciti tutti e tre per infortunio.

Coppa Italia - In taglio basso il quotidiano titola: "Coppa Italia, finale con i tifosi". Ieri il via libera del governo: Atalanta-Juve il 19 maggio a Reggio Emilia con oltre 4000 spettatori. La Serie A, adesso, spera.

Inter - "Zhang-Conte, il patto per l'Inter", si legge invece di spalla. Oggi il presidente Steven Zhang sarà in visita ad Appiano: "Obiettivo conferme in blocco", scrive il quotidiano.