L'apertura di Tuttosport su CR7: "Zitti tutti!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in edicola con Cristiano Ronaldo ed il titolo: "Zitti tutti!". Grande risposta del portoghese che ieri contro il Cagliari ha messo a referto una tripletta in mezz'ora: Pelè superato e messaggio inequivocabile a chi lo aveva criticato aspramente dopo la serata di Champions League. Con la vittoria sul Cagliari la Juventus non molla la corsa scudetto e lancia un messaggio all'Inter, vincitrice contro il Torino nel pomeriggio.

8volante Inter. Sanabria speranza Toro - Si legge in taglio alto di prima pagina. L'Inter va avanti con Lukaku ma si fa poi riprendere da una rete di Sanabria e solo nel finale con Lautaro Martinez trova la rete da tre punti che permette di allungare in classifica a +9 sul Milan. Il Torino si aggrappa alle reti di Sanabria; due in due gare.

Il Napoli passa a San Siro - Nell'ultima gara del turno di Serie A il Napoli ha fatto lo sgambetto al Milan a San Siro, grazie ad una rete di Politano che permette agli azzurri di agganciare la Roma al quinto posto e restare in piena corsa Champions. Il Milan invece vede allontanarsi le speranze di Scudetto, con l'Inter fuggita a +9: ma sono diverse le polemiche rossonere per un mancato calcio di rigore.