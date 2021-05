L'apertura di Tuttosport sulla lotta a tre per la Champions League: "Il verdetto!"

"Il verdetto". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport che presenta così la volata per la Champions League. Questa sera Milan, Juventus e Napoli si giocheranno nell'ultima giornata di campionato, due posti nella coppa dalle grandi orecchie rispettivamente contro Atalanta, Bologna e Verona.

Festa Inter - Passerella per l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri campioni d'Italia scenderanno in campo questo pomeriggio a San Siro contro l'Udinese per l'ultimo turno di campionato. Al termine del match verrà poi consegnata la coppa dal presidente Dal Pino. Questo il titolo in taglio basso: "San Siro: scocca l'ora della festa".

Panchina Toro - Con la salvezza ottenuta martedì scorso nel recupero contro la Lazio, il Torino si appresta ad affrontare il Benevento nell'ultimo turno con più serenità. Resta da decifrare il futuro della panchina granata con Cairo che avrebbe incontrato Ivan Juric. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Nicola ci crede però Cairo incontra Juric".