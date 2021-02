L'apertura di Tuttosport sulle scintille Agnelli-Conte: "Dalla stella alle stalle"

"Dalla stella alle stalle", titola questa mattina in apertura Tuttosport. Il riferimento è ovviamente al diverbio tra Conte e Agnelli, andato in scena martedì sera allo Stadium: "Dai 100 euro al ristorante al veto di Elkann al ritorno di Antonio - scrive il quotidiano -. E sul web i tifosi raccolgono firme per togliere la sua stella dallo Stadium".

Coppa Italia - "Juve, c'è la Dea!", si legge in taglio alto. Nell'altra semifinale i nerazzurri battono il Napoli per tre reti a uno e raggiungono i bianconeri in finale. Zapata e uno splendido Pessina, autore di una doppietta, firmano il successo: l'appuntamento con i bianconeri è per il prossimo diciannove maggio a Roma. Per Gattuso, adesso, si fa dura.

Gazidis - "Macché Rangnick, viva Pioli al Milan!". Di spalla c'è spazio anche per le dichiarazioni dell'amministratore delegato rossonero: "Elliott ha una visione chiara - ha assicurato -, rivuole il club di nuovo sul tetto del mondo".

Fusi - Poco più in basso il quotidiano introduce anche l'intervista all'ex capitano granata: "Ok Toro, Mandragora è il regista giusto", si legge. Fusi ha inoltre sottolineato l'importanza di blindare capitan Belotti: "Il rinnovo di Belotti sarebbe un segnale fondamentale", le sue parole.