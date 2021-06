L'Europeo della rivincita. La Stampa: "Mancini ha ricostruito la casa dalle macerie".

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Italia al suo interno. Nel 2018 un Paese intero è arrossito per un'estate intera cominciando a guardare il Mondiale tifando Colombia, Messico o Giappone, ma finalmente riapriamo l'Europeo del tempo sospeso con la Nazionale dentro ad una nazione che riapre. Mancini è ripartito dalle macerie credendoci, insieme a pochi, fin dall'inizio e portandoci ad essere felici anche per la partecipazione ad una fase finale, che abbiamo imparato a non dare più per scontato. Non esiste più il blocco-squadra, ma ci sono i reduci da quella delusione scottante che hanno spalmato sulla ferita l'entusiasmo dei nuovi. Il ct è consapevole della forza del gruppo e lancia un messaggio importante, ma non dal Quirinale perché lì sogna di andarci il 12 luglio: "Giocheremo consapevoli della forza della maglia azzurra e del popolo italiano".