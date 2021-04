L'Inter pareggia ma sorride. CorSera: "Scudetto, il dubbio è solo quando verrà festeggiato"

Come scrive il Corriere della Sera, il secondo pareggio consecutivo, dopo undici vittorie di fila, avvicina l'Inter al traguardo ma allunga i tempi. Il ko del Milan dava alla capolista la possibilità di festeggiare lo scudetto nella prossima giornata, lunedì dopo Lazio-Milan, e invece bisognerà aspettare almeno il primo maggio a Crotone. Ma ormai il dubbio è solo sul "quando" e non sul "se". I contiani hanno capito che non c'è storia e non ci sono rivali. I rossoneri sono lontani 10 punti e allo scudetto dei cugini ne mancano 8, che diventerebbero 9 se oggi l'Atalanta dovesse vincere in casa della Roma. Così il pari in rimonta in casa dello Spezia non fa male.