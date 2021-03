L'Inter vince e scappa. Corriere dello Sport: "La squadra è matura e lo Scudetto è più vicino"

La lezione ricavabile dal successo dell'Inter a Parma è che i nerazzurri hanno imparato a conquistare i tre punti anche in partite "sporche", ragion per cui Conte vede sempre più vicino lo Scudetto. Questo il giudizio dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo il quale la sfida di lunedì contro l'Atalanta sarà un altro snodo fondamentale della stagione degli uomini di Conte. Discorso opposto per il Parma, ora distante sei lunghezze dalla zona salvezza: l'unico modo per coltivare ancora qualche speranza è cambiare passo al Tardini, dove sono stati raccolti appena otto punti.