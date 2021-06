L'Italia è fatta. Gazzetta dello Sport: "Difesa bunker, dirige Jorginho"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla Nazionale di Mancini a 4 giorni dall'inizio degli Europei: "Difesa bunker, dirige Jorginho" scrive il quotidiano. Italia bella e dominante quella del Mancio che si avvicina agli Europei senza polemiche e né scandali, anche l'ultimo test con la Repubblica Ceca ha soddisfatto tutti. L'Italia è pronta. Difesa bunker che non subisce gol da 8 partite consecutive, con Bonucci e Chiellini a guidare la retroguardia davanti a Donnarumma. Contro la Turchia non dovrebbe esserci Verratti, spazio a Locatelli. A dirigere le operazioni in mezzo al traffico Jorginho, poi Locatelli e Barella ai lati. In avanti Berardi sembra partire in vantaggio su Chiesa con Immobile e Insigne a completare il reparto offensivo. Tanti movimenti senza palla, tante giocate di lusso, un'Italia programmata per fare bel gioco, correre in avanti con o senza palla.