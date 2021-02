La Beneamata vince a San Valentino. Gazzetta dello Sport: "I baci ce li mette Lukaku"

"I baci ce li mette Lukaku", titola La Gazzetta dello Sport sulla vittoria dell'Inter. La chiamano Benemata, ci sta che l'Inter prenda il comando del campionato a San Valentino. I baci ce li ha messi Romelu Lukaku: 2 gol e un assist a Lautaro. E l'Inter vola a +1 sul Milan. A tratti Lukaku è parso immarcabile, impressionante: quando riusciva a scatenarsi la Lazio pareva preoccupata più di mettersi in salvo che di fermarlo. Ed il belga domenica guarderà Ibra dall'alto dei suoi 16 gol, contro i 14 dello svedese. Un derby che potrebbe servire all'Inter per allungare, anche in vista del tesoretto non voluto: le settimane senza coppe. Inter prima nella notte di San Valentino: dall'amore al diavolo.