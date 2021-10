La Fiorentina pensa già al dopo-Vlahovic. Tuttosport: "I viola tornano alla carica per Scamacca"

Dopo il terremoto Vlahovic, in casa Fiorentina si ragiona già sulle possibili alternative all'attaccante serbo. Kokorin non ha sin qui convinto, e se è vero che Italiano potrebbe utilizzare Nico Gonzalez anche da "falso nove", sembra assai probabile che i viola possano tornare alla carica per Scamacca (magari puntando all'accoppiata con Berardi) nel mercato di gennaio. A riferirlo è Tuttosport: le alternative, secondo il quotidiano, sono Borja Mayoral e Kramaric, nome gradito ai tifosi e in scadenza di contratto con l'Hoffenheim.