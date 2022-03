La Fiorentina vuole allungare il prestito di Odriozola, La Nazione: “Si lavora alla clausola”

vedi letture

La Nazione si occupa del futuro di Alvaro Odriozola. La Fiorentina sta lavorando per allungare il prestito e per inserire una clausola che possa aprire uno spiraglio nella permanenza del giocatore. Un riscatto da poter esercitare nel caso il Real decida di fare a meno di lui. I rapporti tra i club peraltro sono buoni, ma nonostante questo la trattativa non si preannuncia semplice, soprattutto se “Odri” dovesse continuare a fornire prestazioni di livello.