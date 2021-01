La Juventus su Quagliarella? Il Secolo XIX: "La Sampdoria dice sì. Caccia al sostituto"

Ieri, si apprende da Il Secolo XIX, si è tenuto in casa Sampdoria un lungo summit di mercato tra il presidente Ferrero, il d.s. Osti e Pecini. All'ordine del giorno l'interesse (concreto) della Juventus per Fabio Quagliarella: "La situazione al momento risulta essere di stallo - spiega il quotidiano -. La Sampdoria, anche per un senso di riconoscenza, non creerà ostacoli a Quagliarella e al suo desiderio di rivestire la maglia della Juventus". La scelta, dunque, spetta sostanzialmente a lui, e una sua eventuale permanenza non avrebbe alcuna influenza sui discorsi per il rinnovo. Ferrero si è accorto della pressione mediatica per il prolungamento dell'ex Toro, che non lo sorprende: "Se ne parlerà più avanti - si legge - e una volta eventualmente condivisa (con allenatore e area tecnica) la volontà di proseguire, la proposta economica partirà da basi inferiori rispetto a quelle attuali". Il quotidiano lancia già un'ipotesi: 750.000 euro di parte fissa, più bonus legati al numero delle presenze e dei gol fatti.