La legge del sergente. Il Messaggero: "Milinkovic-Savic è il vero trascinatore della Lazio"

"Milinkovic-Savic è il vero trascinatore della Lazio", titola stamane Il Messaggero. La dura legge del Sergente. Quando decide di giocare e di vincere non ce n'è per nessuno. Così è stato anche per il Sassuolo, ancora una volta Milinkovic-Savic sale in cattedra e spinge la Lazio verso la quarta vittoria consecutiva, la quinta contando la Coppa Italia. E in questa gare il serbo non è mai mancato, è stato l'autentico protagonista. Tecnica e strapotere al servizio della squadra. Ma rispetto alle passate stagioni sembra avere qualcosa in più nel carattere, nella spinta e nelle responsabilità delle giocate e del suo stare in aiuto dei compagni. Quando serve la potenza ecco che assiste Leiva in mezzo al campo, ancora più devastante quando bisogna usare fantasia e qualità, a maggior ragione senza Luis Alberto. Senza lo spagnolo la Lazio soffre nel possesso palla, ma Sergej è stato bravo sotto questo aspetto.