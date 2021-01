La notte di Vidal. Corriere della Sera: "Dal bacio allo stemma al gol del riscatto"

Il Corriere della Sera sottolinea come Arturo Vidal sia esploso proprio nella partita che sentiva di più, piantando la lama della sua spada nel cuore della ex tanto amata. Prima rete in Serie A con la maglia dell'Inter per il cileno, dopo averne realizzate ben 36 nella sua avventura alla Juventus. Il centrocampista è stato il primo nerazzurro a parlare di scudetto, il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions. Tra l'altro prima del match, ieri, Vidal ha abbracciato Chiellini e baciato lo stemma bianconero, facendo esplodere le polemiche dei tifosi interisti sui social, poi però ha punito la sua ex.