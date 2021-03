La prima del Corriere dello Sport di domani: "Juve tradita da Ronaldo"

"Tradita da Ronaldo". Questa la prima pagina de Il Corriere dello Sport domani in edicola. Juve fuori di nuovo agli ottavi: non basta il 3-2 al Porto. Ai supplementari la qualificazione dei portoghesi, in dieci per un'ora.

