La ricostruzione del Toro passa dalla rinascita dei singoli. Tuttosport: "Nkoulou è tornato"

In casa Torino la rinascita del gruppo deve coincidere con quella di alcuni singoli. A partire da Nicolas Nkoulou: "Alla prima gara con Nicola, a Bergamo - scrive Tuttosport -, ha giocato da par suo: da play difensivo, date le doti tecniche superiori con entrambi i piedi, la visione di gioco, l'esperienza e la personalità". Dopo annate in crescendo, il camerunese è piombato nelle difficoltà da un anno e mezzo a questa parte, con un breve intermezzo felice insieme a Longo. Il nuovo Nkoulou forma insieme a Mandragora un migliore asse portante per il Toro, e non può che candidarsi a essere un punto di riferimento ritrovato.