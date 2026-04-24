La Roma divorzia da Ranieri, il Corriere della Sera in prima pagina: "Lo strappo"

"Lo strappo. La Roma divorzia da Claudio Ranieri". Il Corriere della Sera non usa mezzi termini per descrivere nel taglio alto della sua prima pagina odierna la spinosa situazione che si sta vivendo in casa Roma, con l'addio del senior advisor e la permanenza in panchina di Gian Piero Gasperini, con il quale nelle ultime settimane erano aumentate le tensioni. I Friedkin hanno deciso di dare fiducia al tecnico e di separarsi da Ranieri. La decisione verrà comunicata ufficialmente nelle prossime ore attraverso un comunicato che ufficializzerà l'interruzione del rapporto.

Ranieri è stato il primo ad essere passato all'attacco: "l rapporti con Gasperini? Abbiamo posto 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all'Atalanta con i giovani. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è stato un giocatore che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare. Se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato, continuerò; se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno".

Il Gasp aveva replicato in questo modo: "Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella".