La Roma scarica Ranieri. Il CorSera (Roma): "In bilico anche Massara"

Claudio Ranieri si separa dalla Roma. Anche l'edizione romana del Corriere della Sera conferma lo scenario, titolando così al centro della prima pagina lanciata oggi in edicola: "Friedkin ha deciso: va via Ranieri - si legge -. Scossone a Trigoria: fatale all'ex senior advisor l'incompatibilità con Gasperini e le parole in tv prima del Pisa. Dopo 10 giorni di silenzi la proprietà americana 'scarica' il simbolo giallorosso e per il futuro punta sul tecnico. In bilico anche il ds Massara".

Ranieri è stato il primo ad essere passato all'attacco: "l rapporti con Gasperini? Abbiamo posto 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all'Atalanta con i giovani. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è stato un giocatore che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare. Se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato, continuerò; se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno".

Il Gasp aveva replicato in questo modo: "Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella".