La verità sull'Italia. La Stampa: "Stasera sfida all'Austria, in palio i quarti"

"Stasera sfida all'Austria, in palio i quarti", titola La Stampa. Di partite da dentro o fuori ne è piena la storia dell'Italia, ma questo ottavo ha un peso ed un sapore diverso: sarà Wembley a dirci di che pasta è fatta l'Italia. C'è l'Austria da battere, che non è il Brasile, ma nemmeno la Turchia. Primo appello per una squadra che ci ha deliziato e che non perde da trenta partite. Questa Italia vuole continuare a correre e divertire, lo si capisce dall'attesa che la circonda: c'è voglia di tornare ad onorare l'azzurro. Torneranno i titolari, tenuti a riposo contro il Galles: una grande prova generale nel palcoscenico di Wembley, sperando di tornarci l'11 luglio.