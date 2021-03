Laboratorio Italia. Corriere dello Sport: "Ipotesi Bernardeschi falso nove"

vedi letture

Oggi in Lituania, secondo il Corriere dello Sport, l'Italia si presenterà rivoluzionata, con Immobile titolare e dotato di fascia da capitano. Il gol contro l'Irlanda del Nord ha sbloccato il centravanti laziale, che al momento sta molto meglio di Belotti, unica alternativa dopo il ritorno a casa di Caputo e Kean. Tanto che Mancini ieri ha ammesso la possibilità di sfruttare Bernardeschi come falso nove: nel trio con Chiesa è probabile, se le cose si metteranno come si deve, che Immobile venga richiamato con Berna spostato in mezzo per l'ingresso di El Shaarawy.