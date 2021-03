Lazio, caso tamponi. Corriere dello Sport: "Pagano Lotito e medici, il club ne esce bene"

"Pagano Lotito e medici, il club ne esce bene" scrive il Corriere dello Sport sul caso tamponi-Lazio. Sette mesi di inibizione per il presidente Lotito, 12 per i medici Pulcini e Rodia, 150 mila euro di ammenda per la Lazio, senza alcuna penalizzazione in classifica. Il caso si è sgonfiato immediatamente. Il processo si è aperto con l'inammissibilità dell'intervento del Torino come terza parte interessata e ora il club valuterà se fare ricorso non essendoci vantaggi di classifica. Alla Lazio erano imputate violazioni del protocollo sanitario. Niente penalizzazione in classifica mancando basi normative e precedenti per poter arrivare a determinare una sanzione così pesante. Ora Lotito, nonostante la vittoria politica, appare orientato ad andare avanti per cercare l'assoluzione piena e per difendersi dalla controffensiva della Procura, decisa ad impugnare la sentenza di primo grado. La storia non è ancora chiusa perché resta aperta l'indagine della magistratura di Avellino sul laboratorio Futura Diagnostica e il pm ha richiesto l'esame del Dna per Immobile, Leiva e Strakosha.