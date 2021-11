Lazio, Luis Alberto ora può restare. Il Messaggero: “Ma Sarri vuole un Loftus-Cheek”

Il Messaggero si occupa di mercato nella sua edizione odierna. Luis Alberto con questa testa può restare alla Lazio - si legge - Anche se il tecnico insiste comunque per avere già a gennaio un’altra mezzala aggressiva, stile Loftus-Cheek, al posto di Escalante. In difesa, via Vavro, serve un centrale. Muriqi è un discorso a parte: si lavora al prestito al Fenerbahce per portare a Formello un altro attaccante. Sarri ne ha già cominciato a parlare con Lotito e Tare più seriamente. Nuovi contatti per le famose garanzie tecniche che porteranno il mister a firmare il rinnovo sino al 2025