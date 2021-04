Lazio, questo pomeriggio sfida fra i fratelli Inzaghi. Il Messaggero: "Ultimo scatto d'Europa"

vedi letture

"Lazio, ultimo scatto d'Europa". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero. Questo pomeriggio la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata all'Olimpico contro il Benevento per un match importante per rimanere agganciati alla zona europea della classifica. I biancocelesti però non hanno accantonato l'idea di poter raggiungere il quarto posto, in virtù degli scontri diretti di oggi del Napoli con l'Inter e della Juventus con l'Atalanta.