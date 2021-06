Lazio-Sarri, il giorno della verità. Il Messaggero: "Atteso oggi il sì definitivo"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Lazio. Lotito e Tare si sono gettati a capofitto con i propri avvocati per curare ogni dettaglio del contratto di Sarri che è stato accontentato su tutto. La richiesta è di arrivare nelle prime 3 ed il contratto è un biennale da 3 milioni con opzione per il terzo anno più bonus da 700mila euro. Sarri ha preteso garanie tecniche, aggiunte da fare alla rosa e per questo aveva preso tempo: niente intromissioni di Everton, Tottenham o club dalla Russia e dalla Turchia. Il nodo resta il mercato con il toscano che vuole due difensori, un terzino, un centrocampista e un esterno. Oltre al veto assoluto alla cessione di Milinkovic.