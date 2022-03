Lazio, Sarri pronto a rinnovare fino al 2025. Gazzetta: “Ecco le condizioni affinché avvenga”

La Gazzetta dello Sport scrive che ci sono delle garanzie che la Lazio e Maurizio Sarri vogliono affinché il rinnovo fino al 2025 si realizzi. I dirigenti chiedono di eliminare quella clausola rescissoria che consente al tecnico di liberarsi per l’estero, l’allenatore vuole delle rassicurazioni sul mercato prossimo venturo. Sarri è disposto ad accettare il sacrificio di un big (Milinkovic il principale indiziato) che serva però a finanziare 5-6 acquisti di grande livello per migliorare sensibilmente la rosa.E vuole avere voce in capitolo su questi acquisti (non è un mistero che per il ruolo di play abbia già indicato i nomi di Vitinha del Porto e Maxime Lopez del Sassuolo, mentre per il portiere punta su Kepa). Quella di rinforzare la rosa è però anche l’intenzione del club, ecco perché quel rinnovo contrattuale prima sbandierato, poi slittato, infine congelato, torna ora ad essere di nuovo molto vicino.