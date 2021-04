Lazio-Torino, indagine sui granata. Cairo a La Stampa: "Verrà fuori la nostra lealtà"

Per i Giudici Federali il Torino si è mosso con "furbizia" e la Procura ha deciso di aprire un'indagine, un atto dovuto dopo la lettura delle motivazioni sul caso Lazio-Torino. Cairo è rimasto in silenzio davanti agli attacchi della Lazio, il legale laziale ha definito la sentenza "una truffa". Il patron granata ha rotto il silenzio solo davanti alla mossa della Procura Federale: "Sono contento che si voglia fare chiarezza così verrà fuori come il Torino si sia comportato in maniera esemplare seguendo le indicazioni dell'Autorità sanitaria territoriale. Altro che furbizia".