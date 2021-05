Lazio-Torino, si gioca. CorSport: "Respinto il ricorso di Lotito. Si attendono le motivazioni"

Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso di Lotito in terzo grado: niente 3-0 a tavolino per i biancocelesti, dunque, nella sfida contro il Torino, che verrà recuperata il prossimo martedì. Il presidente del Collegio Frattini - si legge oggi sul Corriere dello Sport - si prenderà qualche giorno di tempo per motivare la sentenza. Il concetto, ad ogni modo, è piuttosto chiaro: il Torino era nelle condizioni di partire per Roma, ma l'ordinamento sportivo non può "disapplicare" il provvedimento di un'autorità sanitaria locale.