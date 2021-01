Le aperture in Portogallo - Il Porto blinda Corona. Benfica su Pinho

Di seguito le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi, lunedì 11 gennaio:

A Bola

"Il Porto tratta il rinnovo di Corona"

Il messicano va in scadenza nel 2022 e per evitare fughe come successo negli ultimi mesi il Porto sta già trattando il rinnovo di contratto. Troppo importante l'esterno classe 1993 per poter rischiare di perderlo a zero.

"Sfida al Maritimo per lo Sporting"

Tempo di Coppa in Portogallo e lo Sporting, capolista in campionato, se la deve vedere con il Maritimo in una sfida non semplicissima e che potrebbe riservare sorprese.

Record

"Il Benfica punta Rodrigo Pinho"

Il tecnico del Benfica Jorge Jesus ha indicato Rodrigo Pinho come rinforzo per il mercato di gennaio. L'attaccante del Maritimo, già autore di 16 reti tra campionato e coppa, potrebbe dare una grande mano sin da subito alla squadra della capitale.