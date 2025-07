Ufficiale Dominik Prpic rinforza il Porto di Farioli: ha firmato fino al 2030 coi Dragoes

Come da noi annunciato, il primo acquisto estivo del Porto da quanto è stato affidato a Farioli è il centrale Dominik Prpic, difensore prelevato dall'Hajduk Spalato, classe 2004. Arrivato un anno e mezzo fa alla corte degli spalatini dagli sloveni del Radomlje, è diventato subito titolare fisso: nella scorsa stagione 33 partite in tutte le competizioni, di cui 30 in campionato.

Questo il comunicato dei Dragoes: "Dominik Prpić è il terzo rinforzo del Porto per la stagione 2025/26. Il difensore 21enne, internazionale giovanile con la Croazia, lascia l'Hajduk Spalato per l'FC Porto e firma un contratto valido per cinque stagioni, fino al 2030. Nato nel maggio 2004 nella capitale croata, il mancino ha iniziato nel NK Zagreb e ha fatto tappa anche nel NK Lokomotiva prima di dirigersi verso la costa del Mare Adriatico. A Spalato dal 2017, quando giocava ancora negli Under 15, è salito di categoria e ha debuttato con la prima squadra dell'Hajduk a soli 17 anni. Nel frattempo ha anche fatto parte della rosa che ha raggiunto la finale della UEFA Youth League 2022/23.

Da allora ha disputato 50 partite al servizio della squadra senior, ha vinto la Coppa di Croazia nel 2023, ha trascorso la prima metà della stagione successiva in prestito agli sloveni del NK Radomlje e si è meritato la fiducia di Gennaro Gattuso, che lo ha schierato titolare in 30 delle 36 giornate dell'ultimo campionato – saltandone quattro per infortunio e due per squalifica per somma di ammonizioni".