Le aperture inglesi - City e Liverpool impegnate in Champions. Caos in casa Tottenham

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 6 aprile:

Mirror Sport

"Ora si fa sul serio"

Inizieranno questa sera i quarti di finale di Champions League, con Manchester City-Borussia Dortmund e Real Madrid-Liverpool. Due partite di alto livello, che però non spaventano i tecnici delle formazioni inglesi. "Siamo stati costruiti per questo, ci prenderemo la nostra rivincita sul Real Madrid", chiosa Klopp, mentre Guardiola: "Al City non serve vincere la Champions per dimostrare di essere un grande club".

Daily Express

"Tutti sotto attacco"

Se Klopp farà leva sulle motivazioni della finale 2018 persa contro il Real Madrid, Pep Guardiola continua a predicare calma a poche ore dalla sfida al Borussia Dortmund di Haaland. "Non sarà la Champions a decidere se siamo o meno un grande club", le parole di Guardiola dopo che gli è stato ricordato che per tre stagioni il City è uscito ai quarti di finale.

The Daily Telegraph

"Rice vede gli Europei"

C'è un barlume di speranza per Declan Rice. Il centrocampista dell'Inghilterra e del West Ham si è infortunato al legamento collaterale del ginocchio e dovrebbe restare fuori per circa sei settimane, rientrando giusto in tempo per la manifestazione continentale. Un mezzo sospiro di sollievo sia per il giocatore che per la nazionale inglese, mentre il West Ham dovrà fare a meno di lui per questo finale di stagione.

Daily Mail

"Furia Spurs"

Non un gran momento per il Tottenham e Josè Mourinho. Dopo il pareggio di domenica a Newcastle sono arrivate dure critiche da parte del tecnico alla sua squadra, che di contro non ha preso bene le parole del portoghese. Furia dei senatori dello spogliatoio, che ora arrivano allo scontro con il tecnico.