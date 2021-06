Le aperture inglesi - Giornata di prime volte per l'Inghilterra e Sterling: Croazia k.o.

Le aperture inglesi di oggi, lunedì 14 giugno 2021

Metro

"Raheem prende gli onori"

Esordio con vittoria per l'Inghilterra di Southgate a Euro 2020: Sterling ripaga la fiducia del suo c.t. e abbatte la Croazia nel debutto dei Three Lions nella competizione.

Daily Mail

"Prima classe!"

Per la prima volta l'Inghilterra riesce a vincere il primo match di un Europeo. E, sempre per la prima volta, Raheem Sterling va a segno in un torneo maggiore. Esordio ok per gli uomini di Southgate.

Mirror

"Magica, fantastica Inghilterra"

Stering realizza un sogno d'infanzia con il gol messo a segno a Wembley contro la Croazia e trascina ad una storica vittoria l'Inghilterra di Gareth Southgate.