Le aperture inglesi - Haverts trascina il Chelsea. Prima presidente donna per la FA?

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 9 marzo:

Daily Express

"Key Havertz"

Gioco di parole sul nome dell'attaccante del Chelsea, che diventa la chiave per uscire con i tre punti dalla gara contro l'Everton. I 71 milioni di sterline spesi in estate cominciano a dare i loro frutti dopo il Covid ed i diversi infortuni patiti: ieri ha causato un'autorete e si è procurato un rigore, trasformato da Jorginho.

"Il Lipsia può fare male a Klopp"

All'andata il Liverpool ha vinto 2 a 0, ma ora lo stato d'animo dei reds è sotto i tacchetti degli scarpini, mente quello del Lipsia è a livelli altissimi. Domani sera alla Puskas Arena di Budapest, campo neutro per le restrizioni Covid del Regno Unito, l'attenzione dovrà essere altissima.

The Daily Telegraph

"Il Liverpool ha piena fiducia in Klopp"

Se mai ce ne fosse stato bisogno, è arrivata la conferma da parte della proprietà del Liverpool: Klopp non è in discussione e per rialzare la squadra c'è bisogno del tecnico tedesco che ha la piena fiducia del club. E per la prossima stagione ci sarà disponibilità sul mercato dopo il crollo verticale avuto nel corso di questo campionato.

The Times

"La FA pronta alla prima presidente donna"

SI prospetta una svolta importante per il calcio inglese: la Football Association potrebbe avere a breve la prima presidente donna. Si tratterebbe di Dobbie Hewitt, tifosa del Liverpool, potrebbe succedere a Clarke e guidare la FA verso la candidatura al Mondiale 2030.