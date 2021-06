Le aperture inglesi - Three Lions agli ottavi da primi nel girone. Segna ancora Sterling

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 23 giugno 2021.

Mirror

"It's up for grabs now"

L'Inghilterra accede agli ottavi dell'Europeo grazie al gol-vittoria di Sterling contro la Repubblica Ceca. Nessuna eliminazione a sorpresa fino a questo momento: le big sono ancora tutte in gioco.

Metro

"Jack's more like it"

Un'Inghilterra "vibrante" conquista il primo posto nel girone e strappa il pass per gli ottavi di finale. Finisce invece il sogno della Scozia, messa al tappeto dai lampi di classe di Luka Modric.

Daily Express

"Lions home in on glory"

Vittoria di misura sulla Repubblica Ceca per i ragazzi di Gareth Southgate, che accedono agli ottavi di finale di Euro 2020.