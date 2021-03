Le aperture inglesi - Il Leicester elimina lo United dalla FA Cup. Si rialza il Tottenham

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 22 marzo:

The Times

"United buttato fuori dalla FA Cup"

Un secco 3 a 1 del Leicester, e lo United vola fuori dalla FA Cup. Apre Iheanacho e pareggia Greenwood, ma nella ripresa le Foxes passano prima con Tielemans e poi con la seconda rete di Iheanacho, che chiude i giochi ed elimina i Red Devils.

Star Sport

Kane: "Imbarazzante uscire così, ma abbiamo reagito"

L'attaccante del Tottenham torna sulla cocente eliminazione subita giovedì in Europa League. Lo stesso attaccante dichiara che gli Spurs ieri hanno dimostrato carattere contro l'Aston Villa, vincendo due a zero e rilanciandosi in ottica qualificazione Champions: ora il Chelsea dista solo tre punti.

The Daily Telegraph

"Fred vittima di razzismo"

Non si placano le notizie di calciatori vittime di insulti razzisti in Premier League: stavolta è stato il turno di Fred, dello United. E' stato preso di mira dopo l'eliminazione dello United dalla FA Cup, con i suoi post su Instagram commentati con decine di emoji con le scimmie.