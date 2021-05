Le aperture inglesi - Kane verso il City? Tornano i tifosi allo stadio in Premier

Di seguito le aperture inglesi di oggi, mercoledì 19 maggio:

Mirror Sport

"La vendetta è dolce"

Chelsea-Leicester, di nuovo di fronte. Dopo la finale di FA Cup, vinta dalle foxes, ieri sera, in campionato, è toccato ai blues di Tuchel festeggiare e salire al terzo posto, mettendo quasi al riparo la qualificazione alla prossima Champions League. Il Leicester invece è ora a rischio, con il Liverpool che tenta la clamorosa rimonta.

"Harry Kane da Pep?"

L'attaccante del Tottenham ieri ha scosso tutti annunciando di voler lasciare gli Spurs. E il suo desiderio sarebbe quello di trasferirsi al Manchester City di Pep Guardiola in quella che sarebbe un'operazione enorme dal punto di vista finanziario.

The Daily Telegraph

"Kane pronto ad affrontare la battaglia per lasciare gli Spurs"

Il presidente del Tottenham ha dichiarato che la stella degli Spurs non lascerà la squadra questa estate. Una dura presa di posizione, in netta contrapposizione con quanto espresso dal giocatore ieri, intenzionato a lasciare il club. E nel frattempo il Manchester City è pronto è pronto a riaccendere il suo interesse nei confronti dell'attaccante.

I Sport

"Bentornati"

Nella giornata di Premier League iniziata ieri sono tornati allo stadio i tifosi ed è subito successo di tutto in campo. Cavani segna da 40m, ma lo United è fermato sul pareggio dal Fulham. Il Brighton batte il Manchester City, il Leeds si assicura di chiudere nella metà sinistra della classifica ed il Chelsea supera il Leicester, rimandando la decisione su chi andrà in Champions League all'ultima giornata.