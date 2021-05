Le aperture inglesi - Non si placano le polemiche dei tifosi dello United. City a caccia della finale

vedi letture

Di seguito le aperture di oggi, martedì 4 maggio:

Mirror Sport

"Questo è stato solo l'inizio"

Non si placano le polemiche dei tifosi dello United, che minacciano altre azioni contro la proprietà dei Red Devils. Il club minaccia di bannare da Old Trafford tutti coloro che hanno invaso il campo domenica, ed i tifosi rispondono con l'organizzazione di proteste ancora più rumorose.

Daily Mail

"La tempesta dei tifosi dello United arrivata anche nello spogliatoio"

Non solo in campo, la protesta dei tifosi dello United è arrivata fino agli spogliatoi, con lo staff dei Red Devils shockato dai tifosi ubriachi arrivati fino all'interno di Old Trafford. Ma le tv inglesi mostrano come gli steward non abbiano aperto i cancelli ai tifosi.

"Gli immortali"

Pep Guardiola carica i suoi ragazzi in vista della semifinale di ritorno di questa sera: "Sarete ricordati per sempre se regalerete la prima finale di Champions della storia del City".

Metro Sport

"Mai più"

La FA è pronta a prendere provvedimenti per evitare ulteriori fughe come quelle della Superlega ed è pronta ad aprire un inchiesta sui club che si erano uniti alla secessione. Le autorità capiscono i tifosi, ma le proteste non dovranno diventare violente.