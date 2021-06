Le aperture inglesi - Nuovo infortunio per Alexander-Arnold: Europeo a rischio

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 3 giugno 2021.

Mirror

"Zinger minger"

All'Inghilterra basta il primo gol in Nazionale di Saka per piegare l'Austria. Ma l'infortunio di Alexander-Arnold e il colpo subito da Mings mettono in allarme il c.t. Southgate.

The Times

"L'agonia degli infortuni di Trent"

L'Inghilterra vince in amichevole contro l'Austria, ma a prevalere è la preoccupazione per l'infortunio subito da Alexander-Arnold, la cui partecipazione all'Europeo è ora a forte rischio.