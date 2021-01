Le aperture inglesi - Pogba-gol, United capolista. E domenica c'è la sfida al Liverpool

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021.

The Times

"Pogba manda lo United in vetta"

Il francese mette la firma sulla vittoria contro il Burnley con un gol poco oltre il settantesimo e sfida il divieto della Premier League di abbracciare i compagni nell'esultanza.

The Guardian

"Pogba lancia lo United in testa"

Il protagonista è sempre lui: lo United si porta a più tre sul Liverpool con una vittoria di carattere sul Burnley. E domenica c'è la sfida da non perdere contro i ragazzi di Klopp.

Mirror

"We're top Pogs"

2795 giorni dopo l'ultimo titolo sollevato con Sir Alex Ferguson in panchina, i ragazzi di Solskjaer mandano un messaggio al Liverpool campione in carica.

Daily Express

"Top Pog"

Il centrocampista dello United regala il primo posto ai Red Devils, in attesa della supersfida di Anfield contro il Liverpool.