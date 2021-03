Le aperture portoghesi - Conceiçao, ecco il rinnovo con il Porto. Amorim è il "re della formazione"

Le aperture portoghesi di oggi, mercoledì 24 marzo 2021.

A Bola

"Sérgio Conceiçao pronto a rinnovare"

L'allenatore e il Porto avanti insieme: l'ex Inter ha già detto sì al presidente dei Dragoes. Pur avendo ricevuto diverse offerte economicamente più vantaggiose, a prevalere è stata l'ambizione del portoghese.

Record

"Il re della formazione"

Ruben Amorim ha lanciato sette giovani talenti in appena quarantatré partite: il quotidiano lo incorona come "re della formazione" in Portogallo. Secondo Aurélio Pereira il tecnico, appena trentaseienne, è "nato per questo".