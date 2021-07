Le aperture portoghesi - Il Benfica mette alle strette Vieira. Problemi anche in casa Porto

A Bola

"Ultimatum"

Il consiglio del Benfica ha deciso: o Luis Filipe Vieira, presidente e arrestato, darà le dimissioni o sarà rimosso nel giro di 30 giorni per impossibilità ad esercitare le sue funzioni.



"Inchiesta anche sul Porto"

Non si placano le polemiche sulle big del Portogallo. Dopo il Benfica è il turno del Porto: investigazione su trasferimenti del 2016, con commissioni da 20 milioni di euro.

Record

"I ragazzini guadagnano punti"

Squadra giovanissima per lo Sporting Lisbona ieri in amichevole, che impatta per 2 a 2 contro la Portimoense. Un ottimo segnale da parte dei giovani biancoverdi, pronti a dare manforte alla prima squadra nella prossima stagione.