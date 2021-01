Le aperture spagnole - "Il maltempo tiene in ostaggio La Liga fino al weekend"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi principali, l'incremento del prezzo di Pedri la tempesta che tiene in ostaggio La Liga fino al weekend.

Marca

"Filomena lasciaci giocare".

La tempesta che ha dipinto la Spagna di bianco ha in ostaggio La Liga fino al fine settimana.

Mundo Deportivo

"Boom Pedri".

Ha moltiplicato per dieci il suo valore di mercato: è costato 5 milioni e lo stimano già a 50 dopo la sua spettacolare irruzione.

Sport

"Il Messi più felice"

Leo stava cercando un partita come quella di San Mames in cui firmare una partita per ritrovare il miglior umore.

AS

"Zidane in dubbio per Pamplona".

Il tecnico, isolato per la positività di una persona a lui vicina, risulta negativo nella PCR.