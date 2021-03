Le aperture spagnole - "Pedri, che impatto nella Nazionale spagnola. Vuole l'Europeo"

vedi letture

Ecco le prime pagine e le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, stamani in edicola. Tra i temi più caldi, l'impatto travolgente di Pedri nella Nazionale spagnola: il diciottenne attaccante del Barcellona prenota un posto per l'Europeo.

Mundo Deportivo

“Impatto Pedri”.

A soli 18 anni ha già trasferito alla Nazionale la sfacciataggine e la fiducia che mostra nel Barcellona. Il suo impatto sul gioco de La Roja in Georgia è stato pieno e ha iniziato a prenotare un posto per l'Europeo.

Marca

"La differenza con il Kiev è che ora siamo campioni".

Il crack del Liverpool, Mohamed Salah, si concede a Marca: "Rivincita? La finale del 2018 non cambierà più. È un Madrid diverso, senza il miglior giocatore della sua storia. Futuro? Non dipende da me, forse un giorno giocherò in Spagna".

AS

"Sprint finale per Alaba".

Zahavi, il suo agente, negozia con vari club: "Il giocatore deciderà chi vince la gara". In Germania mettono il Madrid in pole.

Sport

"Problema Coutinho".

Barcellona ha già contattato il suo entourage per trovare una via d'uscita per la prossima estate perché non conterà per il nuovo progetto. L'infortunio lo ha escluso per più di mezza stagione e il club ritiene impossibile chiudere un trasferimento senza contare le perdite. Il calciatore raggiunge il Brasile per curare il suo infortunio al ginocchio e la segretaria tecnica lavora al suo incarico.