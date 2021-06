Le aperture spagnole - Zidane, la storia della frattura con il Real. Barça, arriva il killer Kun

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 1 giugno 2021.

Marca

"Il Real Madrid ferito: 'E l'autocritica?'"

Sorpresa nel club davanti ai rimproveri inaspettati di Zidane. Il tecnico ha detto ad As che non si è sentito supportato e ha criticato duramente Florentino Perez, una reazione che a Madrid considerano eccessiva e fuori luogo.

As

"Dentro la storia di una frattura"

Tutto è cominciato in estate: Zidane non ha capito la mancanza di rinforzi. A gennaio si è sentito impotente di fronte a informazioni sul suo licenziamento non smentite dal club. Ha deciso di andarsene dopo le critiche interne per il suo modo di interpretare la partita a Stamford Bridge.

Sport

"Kun culé"

Aguero, primo acquisto dell'era Laporta: "Il Barcellona è il miglior club del mondo e... anche Messi è il miglior giocatore. Penso che Leo continuerà. Sarà un piacere e un orgoglio giocare con lui. Allenatore? Non ho il diritto di commentare, ma posso dire che non ho parlato con Koeman”.

Mundo Deportivo

"Killer Kun"

Aguero, primo rinforzo dell'era Laporta, è già blaugrana dopo un acquisto lampo: "Il Barcellona è il miglior club del mondo e spero di giocare con Messi, penso che continuerà".