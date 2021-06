Lippi sul Messaggero: "Bravo Mancini, l'Italia arriva lanciata all'Europeo"

Complimenti illustri per Roberto Mancini. A rivolgerglieli è l'ex c.t. Marcello Lippi, secondo cui il pregio dell'attuale selezionatore è quello di "essere riuscito a costruire un gruppo competitivo pur sapendo che nel nostro campionato il settanta percento dei giocatori è straniero". Ai taccuini de Il Messaggero, Lippi ha assicurato di divertirsi a seguire la Nazionale: "Segna, non prende gol ed è imbattuta da 27 partite. La ricostruzione c'è stata dopo aver fallito la qualificazione all'ultimo Mondiale". Gli Azzurri, dunque, si presentano come meglio non potrebbero al grande appuntamento: "L'Italia arriva lanciata all'Europeo. Meglio così. La serenità aiuta e, da come vedo, è proprio Mancini a trasmetterla".