Lo scatto di Osimhen. Il Mattino: "Adesso la chance con Spalletti, maestro dell'attacco"

Il Mattino nell'edizione odierna affronta il discorso relativo a Victor Osimhen. Domani il Napoli partirà per Dimaro e il nigeriano è uno dei big presenti che ha una grandissima voglia dopo la sua prima stagione sfortunata. Sarà l'uomo in più per Spalletti che comincerà domani il lavoro sul campo e domenica avrò la prima amichevole con la Bassa Anaunia, mentre sabato 24 ci sarà la seconda contro la Pro Vercelli. Osimhen cercherà di dare profondità alla squadra e di segnare più gol possibili. Intanto oggi a Castel Volturno sono in programma altri test atletici e un altro giro di tamponi.