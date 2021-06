Lotito-Salernitana, fine corsa. Il Messaggero: "Gravina aspetta fino a venerdì"

vedi letture

Il Messaggero dedica spazio al futuro della Salernitana: "Gravina aspetta fino a venerdì". "Sto lavorando pure la notte alla cessione della Salernitana. Non è facile in pochi giorni ottenere il trust con una persona giuridica, ma ce la farò anche stavolta" le parole di Lotito. Il conto alla rovescia è già partito. Il presidente Gravina non scherza, Lotito si sente accerchiato e crede che la vicenda sia un regolamento di conti. La dead line di venerdì rischia di far bussare alla porta imprenditori attirati dalla necessità del venditore di fare in fretta, con offerte evidentemente al ribasso. Insomma, Lotito si sente strozzato. "Se Lotito non riuscirà a mettere insieme un trust credibile entro venerdì, non potrà iscrivere al prossimo campionato la Salernitana. Col rischio teorico, in base alle norme, che sia la Lazio a farne le spese, bucando l'ammissione al campionato. Il mandato a vendere deve essere irrevocabile e non deve superare sei mesi, sempre secondo i parametri federali, perché con i tempi invocati da Lotito potrebbe crearsi una clamorosa possibilità: una Salernitana invenduta e retrocessa alla fine della prossima stagione, con Lotito e Mezzaroma ancora in sella e più ricchi grazie ai soldi del paracadute" scrive il quotidiano.